В поселке близ Алматы произошла перестрелка

Поздно вечером 10 октября 2024 года в поселке Туздыбастау Алматинской области произошла перестрелка. Об этом стало известно из социальных сетей. В пресс-службе областной полиции прокомментировали произошедшее, сообщает Zakon.kz.

Видео с места событий разместили очевидцы. Автор ролика уточнил, что в поселке произошла перестрелка: работают полицейские и проверяют машины. По его словам, на дороге пробка и необходимо корректировать маршрут.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области уточнили, что по факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело.

"Все участники инцидента доставлены в полицию. Пострадавших нет". Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

В заключении отмечено, что иные обстоятельства выясняются.

Ранее общественность взбудоражило убийство подростка в Талгаре. Тогда в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Позже полиция показала кадры задержания участников разборки.

Позднее в региональной прокуратуре выступили с заявлением и уточнили, что данное дело об убийстве органами прокуратуры взято на особый контроль.