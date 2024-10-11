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В поселке близ Алматы произошла перестрелка

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 09:57 Фото: Zakon.kz
Поздно вечером 10 октября 2024 года в поселке Туздыбастау Алматинской области произошла перестрелка. Об этом стало известно из социальных сетей. В пресс-службе областной полиции прокомментировали произошедшее, сообщает Zakon.kz.

Видео с места событий разместили очевидцы. Автор ролика уточнил, что в поселке произошла перестрелка: работают полицейские и проверяют машины. По его словам, на дороге пробка и необходимо корректировать маршрут.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области уточнили, что по факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело.

"Все участники инцидента доставлены в полицию. Пострадавших нет".Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

В заключении отмечено, что иные обстоятельства выясняются.

Ранее общественность взбудоражило убийство подростка в Талгаре. Тогда в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Позже полиция показала кадры задержания участников разборки.

Позднее в региональной прокуратуре выступили с заявлением и уточнили, что данное дело об убийстве органами прокуратуры взято на особый контроль.

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