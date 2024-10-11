В поселке близ Алматы произошла перестрелка
Видео с места событий разместили очевидцы. Автор ролика уточнил, что в поселке произошла перестрелка: работают полицейские и проверяют машины. По его словам, на дороге пробка и необходимо корректировать маршрут.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области уточнили, что по факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело.
"Все участники инцидента доставлены в полицию. Пострадавших нет".Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области
В заключении отмечено, что иные обстоятельства выясняются.
Ранее общественность взбудоражило убийство подростка в Талгаре. Тогда в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении.
Позже полиция показала кадры задержания участников разборки.
Позднее в региональной прокуратуре выступили с заявлением и уточнили, что данное дело об убийстве органами прокуратуры взято на особый контроль.