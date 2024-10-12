Все решится в рамках закона: отец погибшего в Талгаре подростка записал видеообращение

Отец погибшего в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Болата записал видеообращение к казахстанцам и попросил обойтись без кровопролития, сообщает Zakon.kz.

Каржаубай Нурымов записал видеообращение после поджога дома своей семьи, который случился в ночь на 12 октября.

Мужчина сказал, что верит в то, что все преступники будут наказаны. Он отметил, что ничего не боится и добавил, что полиция, которая сейчас находится на месте происшествия, разберется во всем.

"Уважаемые казахстанцы, я не хочу, чтобы проливалась чья-то кровь. Это мое пожелание. С ночи тут все представители правоохранительных органов. Я верю, что виновные понесут заслуженное наказание. Я очень надеюсь, что все решится в рамках закона. Верю в Справедливый Казахстан", – сказал он.

В Департаменте полиции Алматинской области рассказали, что по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. В соответствии с поступившим заявлением семья погибшего подростка обеспечена охраной. По месту ее проживания установлено круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

Расследование уголовного дела по факту поджога взял на контроль Генеральный прокурор Берик Асылов.

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении.