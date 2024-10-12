Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Все решится в рамках закона: отец погибшего в Талгаре подростка записал видеообращение

Талгар, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 12:31 Фото: коллаж Zakon.kz
Отец погибшего в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Болата записал видеообращение к казахстанцам и попросил обойтись без кровопролития, сообщает Zakon.kz.

Каржаубай Нурымов записал видеообращение после поджога дома своей семьи, который случился в ночь на 12 октября.

Мужчина сказал, что верит в то, что все преступники будут наказаны. Он отметил, что ничего не боится и добавил, что полиция, которая сейчас находится на месте происшествия, разберется во всем.

"Уважаемые казахстанцы, я не хочу, чтобы проливалась чья-то кровь. Это мое пожелание. С ночи тут все представители правоохранительных органов. Я верю, что виновные понесут заслуженное наказание. Я очень надеюсь, что все решится в рамках закона. Верю в Справедливый Казахстан", – сказал он.

В Департаменте полиции Алматинской области рассказали, что по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. В соответствии с поступившим заявлением семья погибшего подростка обеспечена охраной. По месту ее проживания установлено круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

Расследование уголовного дела по факту поджога взял на контроль Генеральный прокурор Берик Асылов.

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двоих парней доставили в районную больницу, но один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Читайте также

Генеральная прокуратура
Генпрокурор взял на контроль расследование поджога дома семьи погибшего в Талгаре подростка
Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога
Четырех человек спасли из снежного плена на трассе Астана – Павлодар
Талгар
Ночью сгорел дом семьи погибшего в Талгаре подростка Шерзата Болата
Андрей Дюсупов
Алматинская область Талгар Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Арктический холод надвигается на Казахстан
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: