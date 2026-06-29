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Происшествия

На въезде в Астану задержан подозреваемый в поставке наркотиков

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 18:22 Фото: Zakon.kz
В Астане пресечен канал поставки синтетических наркотиков и задержан подозреваемый, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 29 июня 2026 года, раскрыли в столичном департаменте полиции (ДП):

"На въезде в город задержан 30-летний водитель автомашины Hyundai, подозреваемый в хранении и сбыте наркотических средств. Установлено, что сразу после прибытия в столицу он успел оборудовать тайник с наркотическим веществом. В ходе обыска транспортного средства обнаружена капсула с порошкообразным веществом, являющимся мефедроном".

В дальнейшем, как добавили стражи порядка, подозреваемый указал еще два места закладок, где были обнаружены и изъяты дополнительные партии наркотического средства.

"По факту хранения и сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС".Пресс-служба ДП Астаны

В ходе расследования установлено, что задержанный является жителем столицы и осуществлял поставку наркотиков партиями с последующим распространением как на территории города, так и в ряде регионов страны.

"Благодаря своевременным действиям сотрудников полиции канал поставки и распространения синтетических наркотиков был пресечен".Пресс-служба ДП Астаны

Полиция предупреждает казахстанцев, что незаконный оборот наркотиков относится к категории тяжких преступлений и влечет строгую уголовную ответственность.

"Работа по выявлению и пресечению каналов поставки, хранения и распространения наркотических средств продолжается на постоянной основе. Любая попытка заработать на распространении наркотиков неизбежно приводит к уголовному преследованию и лишению свободы".Пресс-служба ДП Астаны

Ранее сообщалось, что в Алматинской области в рамках операции "Қарасора-2026" сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности МВД совместно с Департаментом полиции региона задержали преступную группу.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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