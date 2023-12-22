Форвард Самородов никуда не уходит и остается в "Актобе"

Недавние слухи о скором переходе казахстанского нападающего Максима Самородова в один из футбольных клубов Европы оказались недостоверными: игрок решил остаться в родном "Актобе", сообщает Zakon.kz.

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Информацию о том, что Максим Самородов подписал новый контракт с футбольным клубом "Актобе", распространила пресс-служба западноказахстанской команды.

Максим Самородов – 21-летний воспитанник актюбинской школы футбола. Он дебютировал в КПЛ четыре года назад, надев форму "красно-белых".

В 2022 году он завоевал серебряную медаль чемпионата и стал лидером в номинации "Лучший молодой игрок республики".

В этом сезоне Самородов завоевал "бронзу" КПЛ-2023 и удостоился медали главы государства "Ерен еңбегі үшін".

Фото: Instagram/samorodov_10_

2023 год стал для талантливого форварда очень насыщенным во всех отношениях. В КПЛ и еврокубках Самородов стал лучшим бомбардиром "Актобе", отметившись семью голами и пятью результативными передачами. Болельщики помнят его прекрасные голы в ворота сборных Словении и Северной Ирландии в рамках отборочного цикла Евро-2024.

Вдобавок главный снайпер "Актобе" в начале августа распрощался с холостяцкой жизнью и сыграл свадьбу. Супругой форварда сборной Казахстана стала девушка по имени Анастасия.

В течение всего нынешнего сезона казахстанская пресса писала о будущем переходе Максима Самородова в одну из европейских команд. Но, к радости актюбинских фанатов, игрок решил продолжить выступать за родной клуб. Тем более что на 2024 год у "Актобе" только одна цель – завоевать "золото" республиканского чемпионата.

Для этого западноказахстанцы пригласили на пост главного тренера российского специалиста Дмитрия Парфенова. 21 декабря клуб усилился защитником сборной Казахстана Багдатом Каировым.