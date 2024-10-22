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Спецоперация в Алматы: задержан гражданин КНР с 50 коробками сайгачьих рогов

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, патрульная полиция, машина полиции, полицейская машина, патруль, оружие, пистолет, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 12:08 Фото: Zakon.kz
В Алматы в одном из частных домов Жетысуского района задержан 58-летний гражданин КНР, у которого обнаружены и изъяты 50 коробок с сайгачьими рогами – порядка 4,5 тыс. штук. Об этом Zakon.kz 22 октября 2024 года рассказали в городском департаменте полиции.

Спецоперацию провели сотрудники "Киберпол" в Алматы.

По словам задержанного, краснокнижный элемент он приобрел в Алматинской области и планировал переправить это к себе на родину, в лечебных целях.

"По факту незаконного добывания, уничтожения сайгака, а значит приобретения, хранения, сбыта, ввоза, вывоза, пересылки, перевозки незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, возбуждено уголовное дело. Канал сбыта сайгачьих рогов устанавливается", – информировал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Талант Исаев.

Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

"Каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", – напомнили в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области граждане Украины и Молдовы осуждены к 22 и 23 годам лишения свободы. Они входили в состав транснациональной преступной группы, которая организовала нарколабораторию в частном доме на окраине города Ерейментау.

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