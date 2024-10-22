Спецоперация в Алматы: задержан гражданин КНР с 50 коробками сайгачьих рогов
Спецоперацию провели сотрудники "Киберпол" в Алматы.
По словам задержанного, краснокнижный элемент он приобрел в Алматинской области и планировал переправить это к себе на родину, в лечебных целях.
"По факту незаконного добывания, уничтожения сайгака, а значит приобретения, хранения, сбыта, ввоза, вывоза, пересылки, перевозки незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, возбуждено уголовное дело. Канал сбыта сайгачьих рогов устанавливается", – информировал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Талант Исаев.
Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
"Каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", – напомнили в пресс-службе ДП Алматы.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области граждане Украины и Молдовы осуждены к 22 и 23 годам лишения свободы. Они входили в состав транснациональной преступной группы, которая организовала нарколабораторию в частном доме на окраине города Ерейментау.