67-летняя женщина получила ожоги во время пожара в Каскелене

Фото: МЧС РК

В Алматинской области утром, 26 октября, тушили пожар в пятиэтажном доме. Эвакуировали пять человек, есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

Огонь вспыхнул в одной из квартир Каскелена на пятом этаже. "Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировали пятерых человек. 15 жителей дома вышли на улицу самостоятельно. С ожогами госпитализирована женщина 1957 года рождения", – рассказали в пресс-службе МЧС. Удалось предотвратить распространение огня на другие квартиры. Пожар ликвидировали на площади 70 квадратных метров, причины возгорания предстоит выяснить специалистам. 25 октября 2024 года крупный пожар разгорелся на хлопкоперерабатывающем заводе в Туркестанской области. Читайте также Крупную партию рогов сайги пытались вывезти из Казахстана в Китай

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