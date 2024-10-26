Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

67-летняя женщина получила ожоги во время пожара в Каскелене

пожар, Каскелен, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 09:41 Фото: МЧС РК
В Алматинской области утром, 26 октября, тушили пожар в пятиэтажном доме. Эвакуировали пять человек, есть пострадавшие, сообщает Zakon.kz.

Огонь вспыхнул в одной из квартир Каскелена на пятом этаже.

"Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировали пятерых человек. 15 жителей дома вышли на улицу самостоятельно. С ожогами госпитализирована женщина 1957 года рождения", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Удалось предотвратить распространение огня на другие квартиры. Пожар ликвидировали на площади 70 квадратных метров, причины возгорания предстоит выяснить специалистам.

25 октября 2024 года крупный пожар разгорелся на хлопкоперерабатывающем заводе в Туркестанской области.

Читайте также

В Казахстане пресечена попытка незаконного провоза дериватов диких животных
Крупную партию рогов сайги пытались вывезти из Казахстана в Китай
Андрей Дюсупов
МЧС РК Алматинская область Каскелен Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
Праздничное шоу дронов прошло в Алматы
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
Елена Малышева озвучила новые рекомендации по витамину D
Елена Малышева озвучила новые рекомендации по витамину D
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: