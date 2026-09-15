Астанинского курьера с 10 млн тенге в пакете четыре часа искали полицейские

В Астане полицейские по горячим следам задержали курьера мошенников, который забрал у 59-летней жительницы Кокшетау более 10 млн тенге. Мужчина не успел перевести украденные миллионы кураторам, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По их данным, очередная афера развернулась по классической схеме. 11 сентября мошенники позвонили потерпевшей, представились сотрудниками силовых структур и запугали ее.

Под психологическим давлением женщина собрала все свои сбережения.

"Следуя указаниям злоумышленников, потерпевшая собрала более 10 млн тенге и передала пакет прибывшему курьеру. Лишь после того, как мужчина скрылся с деньгами, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и незамедлительно обратилась в полицию", – говорится в сообщении.

Стражи порядка установили личность дроппера и выяснили, что он проживает в столице. Оперативная группа из Кокшетау незамедлительно выехала в Астану.

Поисковая операция в столице длилась более четырех часов и завершилась успехом. Подозреваемого задержали с поличным – при нем нашли всю сумму, принадлежащую обманутой женщине.

"К счастью, злоумышленник не успел перечислить всю полученную сумму. Задержанный пояснил, что получил телефонный звонок с указанием прибыть в Кокшетау и забрать пакет с деньгами", – рассказали в полиции.

Сейчас в отношении задержанного проводятся следственные действия. Полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным эпизодам.

В Департаменте полиции Акмолинской области в очередной раз напомнили казахстанцам: сотрудники госорганов и силовых структур никогда не требуют передавать или переводить деньги для "проверки" или "сохранности". При любых подобных звонках нужно немедленно класть трубку.

Ранее сообщалось, что в Астане сотрудники полиции раскрыли новую схему мошенников.