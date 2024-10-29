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Зерносушилка горела в Павлодаре

Зерносушилка горела в Павлодаре, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 18:28 Фото: ДЧС Павлодара
Сотрудники ДЧС Павлодара 29 октября предотвратили возгорание на территории мельничного комплекса, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Павлодара рассказали, что 29 октября поступило сообщение о горении зерносушилки на территории мельничного комплекса "Аслан". Пожарные незамедлительно выехали на объект.

"На месте было обнаружено тление подсолнуха в зерносушилке, ориентировочно 15 тонн. Силами пожарных возгорание было ликвидировано. На месте работали пять единиц техники и 18 сотрудников".ДЧС Павлодара

В ДЧС напомнили о правилах пожарной безопасности: сушильное оборудование необходимо использовать только по прямому назначению, производить очистку во избежание образования взрывоопасных пылевоздушных смесей и появления источников зажигания. Проверка состояния оборудования, электроники и систем безопасности – обязательная мера для предотвращения аварийных ситуаций.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Крупный пожар разгорелся в торгово-развлекательном центре Baizaar в Атырау.

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