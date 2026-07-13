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События

С пациентов брали деньги за операции, оплаченные ОСМС: АФМ раскрыло схему врача-хирурга

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 16:51 Фото: Zakon.kz
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Атырауской области окончено расследование в отношении врача-хирурга, подозреваемого в мошенничестве и незаконном получении материального вознаграждения, сообщает Zakon.kz.

Следствием установлено, что в 2023-2025 годах подозреваемый, работая в ТОО "Family Health Clinic" и клинике ИП "Ким В.", скрывал от пациентов информацию о бесплатном проведении операций по варикозному расширению вен в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и получал оплату за данные услуги на свои банковские счета.

"При этом в систему "DamuMed" вносились сведения об оказании пациентам бесплатной медицинской помощи, на основании которых организации получали финансирование из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Таким образом, фактически одни и те же медицинские услуги оплачивались дважды – за счет средств ОСМС и самих пациентов. В результате подозреваемый незаконно завладел денежными средствами 42 пациентов на сумму свыше 8 млн тенге, тогда как медицинским организациям за оказанные услуги перечислено более 14,8 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

Кроме того, установлены факты незаконного получения им денежных вознаграждений от пациентов за выполнение своих служебных обязанностей.

В агентстве уточнили, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а уголовное дело направлено в суд.

1 июля 2026 года стало известно, что в Мангистауской области проводится расследование в отношении руководства двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). По данным АФМ, должностные лица медицинских центров "ИБН СИНА" и "SOFIE MED GROUP" при кодировании медицинских услуг по мужским диагнозам "варикоцеле" указывали код высокотехнологичной операции, предназначенной для женщин, – "эндоваскулярная эмболизация сосудов органов малого таза и маточных артерий". В результате более 200 пациентам мужского пола необоснованно проставлены дорогостоящие услуги, что привело к увеличению стоимости лечения до 10 раз. Сообщалось, что сумма причиненного ущерба превысила 221 млн тенге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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