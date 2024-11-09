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Законодательство РК

Стали известны имена погибшего и пострадавших во время падения вертолета Ми-8

вертолет, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 17:19 Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Министерстве обороны РК рассказали о биографии офицера, погибшего во время жесткой посадки вертолета Ми-8, которая произошла 9 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
"В результате авиационного происшествия при учебно-тренировочном полете в Актюбинской области трагически погиб офицер-инструктор авиационной эскадрильи Военного института Сил воздушной обороны, майор Уразымбетов Батыр Кайратович, 1988 года рождения", – говорится в официальном сообщении министерства.
Уразымбетов Батыр Кайратович, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 17:19

Фото: Министерство обороны РК

Майор Уразымбетов окончил военный институт Сил воздушной обороны в 2009 году по специальности самолеты, вертолеты и авиационные двигатели. Службу проходил на различных должностях в Силах воздушной обороны, имел значительный опыт эксплуатации вертолета Ми-8 с общим налетом более 500 часов.

"За время службы проявил высокий профессионализм и преданность делу, принимал участие в противопаводковых мероприятиях весной этого года. Награжден юбилейными медалями и за выслугу лет. Был женат, воспитывал двоих детей", – отметили в Минобороны.

Также во время жесткой посадки пострадали командир авиационной эскадрильи Военного института СВО майор Бибарыс Ибраев и старший летчик-инструктор учебно-тренировочного авиационного центра Военного института СВО старший лейтенант Рустем Нигметов.

Сейчас они находятся в областной больнице. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области упал вертолет. По данным МЧС, авиационный инцидент произошел 9 ноября 2024 года в селе Сарыжар Мартукского района. На борту Ми-8 (принадлежит Минобороны) было три человека: один из них погиб, двоих госпитализировали. По факту падения вертолета возбуждено уголовное дело.

Позднее по данному факту официальное заявление распространило Министерство обороны Казахстана. Из него следовало, что предварительная причина – техническая неисправность. О состоянии выживших при падении вертолета можете узнать здесь.

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Андрей Дюсупов
МО РК Актюбинская область 2024 год Вертолеты
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