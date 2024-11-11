В Актобе простились с офицером-инструктором, погибшим при падении вертолета Ми-8

11 ноября в Актобе простились с офицером-инструктором авиационной эскадрильи Военного института Сил воздушной обороны. 36-летний майор Батыр Уразымбетов погиб накануне при крушении вертолета, сообщает Zakon.kz.

Коллеги погибшего рассказали Astana TV, что Уразымбетов налетал более 500 часов и имел большой опыт эксплуатации вертолетов Ми-8. Минувшей весной он принимал участие в спасении пострадавших от паводка жителей региона, был награжден многочисленными медалями за выслугу лет. Его похоронили в Актюбинской области. У погибшего остались двое маленьких детей.

"Профессия военного летчика предусматривает риск и в сложившейся обстановке он действовал максимально профессионально, до последнего сражаясь за живучесть боевой машины. Мы запомним его веселым, исполнительным военнослужащим, который всегда был позитивно настроенным, очень дисциплинированным, всегда был готов прийти на помощь своим товарищам". Начальник штаба Военного института Сил воздушной обороны Федор Стрелков

Трагедия произошла 9 ноября в районе поселка Сарыжар Актюбинской области. Во время учебно-тренировочного полета вертолет Ми-8 Военного института Сил воздушной обороны совершил жесткую посадку, а после загорелся. На борту упавшего вертолета находились три члена экипажа. Командира авиационной эскадрильи и старшего летчика-инструктора учебно-тренировочного центра доставили в больницу в тяжелом состоянии. Оба находятся под наблюдением медиков.





"Диагноз – комбинированная травма, закрытая черепно-мозговая травма, множественные ушибы грудной, брюшной стенки. При поступлении, учитывая тяжесть и характер травм, были госпитализированы в отделение реанимации. Состояние при поступлении тяжелое. На сегодняшний день состояние обоих пациентов стабильное, средней тяжести. Для дальнейшего лечения будут переведены в отделения нейрохирургии травматологии. В операции не нуждаются". Заведующий отделением нейрохирургии Актюбинской областной многопрофильной больницы Максут Уразжанов

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области упал вертолет. По данным МЧС, авиационный инцидент произошел 9 ноября 2024 года в селе Сарыжар Мартукского района. На борту Ми-8 (принадлежит Минобороны) было три человека: один из них погиб, двоих госпитализировали. По факту падения вертолета возбуждено уголовное дело.

Позднее по данному факту официальное заявление распространило Министерство обороны Казахстана. Из него следовало, что предварительная причина – техническая неисправность. О состоянии выживших при падении вертолета можете узнать здесь.

