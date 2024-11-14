Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Жезказгане спасатели освободили бабушку, запертую внуками на балконе

Поисково-спасательный отряд, спасатели, спасатель, спасение людей, МЧС, чрезвычайные ситуации , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 23:13 Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС Казахстана 14 ноября пришли на помощь 67-летней женщине, случайно запертой внуками на балконе одного из многоэтажных домов в Жезказгане, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, инцидент произошел на втором этаже жилого дома. Спасатели оперативно проникли на балкон с третьего этажа с помощью альпинистского снаряжения и вскрыли дверь, освободив пожилую женщину.

В результате происшествия никто не пострадал. МЧС напоминает о необходимости тщательного присмотра за детьми для предотвращения подобных ситуаций.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Казахстанские спасатели вызволили граждан Китая из снежного плена. 

Читайте также

На юге РК произошла вспышка газовоздушной смеси на АЗС: пострадал сотрудник
На юге РК произошла вспышка газовоздушной смеси на АЗС: пострадал сотрудник
Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции
В Астане водитель BMW устроил на мосту ДТП с участием пяти автомобилей
Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, миротворцы, миротворческие операции, военные учения
На юге Казахстана погиб офицер
Диана Абдуллаева
МЧС РК Жезказган 2024 год Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Кому принадлежит идея о смене часового пояса в Казахстане
Глава национального паралимпийского комитета
Министр спорта ответил, почему Боранбаев возглавляет параолимпийский комитет
Казахстанцы вложили миллионы в таунхаусы, которые так и не построили
34 казахстанца продали свое жилье ради таунхаусов и остались ни с чем
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: