В Жезказгане спасатели освободили бабушку, запертую внуками на балконе
Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС Казахстана 14 ноября пришли на помощь 67-летней женщине, случайно запертой внуками на балконе одного из многоэтажных домов в Жезказгане, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, инцидент произошел на втором этаже жилого дома. Спасатели оперативно проникли на балкон с третьего этажа с помощью альпинистского снаряжения и вскрыли дверь, освободив пожилую женщину.
В результате происшествия никто не пострадал. МЧС напоминает о необходимости тщательного присмотра за детьми для предотвращения подобных ситуаций.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Казахстанские спасатели вызволили граждан Китая из снежного плена.
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