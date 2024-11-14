В Жезказгане спасатели освободили бабушку, запертую внуками на балконе

Спасатели МЧС Казахстана 14 ноября пришли на помощь 67-летней женщине, случайно запертой внуками на балконе одного из многоэтажных домов в Жезказгане, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, инцидент произошел на втором этаже жилого дома. Спасатели оперативно проникли на балкон с третьего этажа с помощью альпинистского снаряжения и вскрыли дверь, освободив пожилую женщину.

В результате происшествия никто не пострадал. МЧС напоминает о необходимости тщательного присмотра за детьми для предотвращения подобных ситуаций.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Казахстанские спасатели вызволили граждан Китая из снежного плена.