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Происшествия

"Переломаны ребра, разорвана печень": казахстанку жестоко забил до смерти бывший мужчина

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 16:15 Фото: pexels
36-летнюю казахстанку забил до смерти бывший мужчина в городе Щучинске Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Преступление произошло 9 июня 2026 года. Сообщила о нем в соцсетях родственница погибшей. По ее словам, ее сестра Асем некоторое время встречалась с мужчиной, но осенью решила с ним расстаться. Но мужчина не оставлял ее в покое.

"Он продолжал преследовать ее: звонил с разных номеров после блокировки, поджидал возле работы, караулил и не оставлял в покое. Несколько дней назад Асем согласилась встретиться с ним. Он привез ее в съемную квартиру, где всю ночь жестоко избивал. Когда Алмаз понял, что Асем больше не приходит в сознание, он не вызвал скорую. Вместо этого он начал отмывать квартиру и тело моей сестры от крови. Он терял драгоценное время, которое могло спасти ей жизнь. Лишь спустя время он вызвал скорую и попытался скрыть произошедшее. Врачам он заявил, что Асем якобы ударилась о батарею. Но это ложь", – написала девушка.

Она перечислила травмы погибшей: сломанные ребра, разорвана печень, все тело и лицо покрыты ссадинами, кровоподтеками и гематомами.

"Самое страшное, что сейчас ему вменяют статью о причинении смерти по неосторожности. Наша семья категорически с этим не согласна. Мы считаем, что виновный должен понести наказание, соразмерное содеянному... У Асем остались двое детей, им всего 6 и 8 лет. Четыре года назад они потеряли отца. А теперь у них не стало и мамы. Двое маленьких детей остались сиротами", – пишет сестра погибшей.

На ее пост отреагировали в Департаменте полиции (ДП) Акмолинской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что в ходе конфликта мужчина нанес телесные повреждения, от которых женщина впоследствии скончалась. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по установлению обстоятельств инцидента", – сообщили в ДП.

11 июня 2026 года стало известно об убийстве 12-летнего мальчика в Алматы, подозреваемому 13 лет.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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