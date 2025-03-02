Пятеро детей и двое взрослых погибли от отравления газом в Мангистау
Фото: akorda.kz
В селе Баскудук Мангистауской области 2 марта 2025 года произошла трагедия – семь человек, включая пятерых детей, скончались из-за отравления газом, сообщает Zakon.kz.
По информации регионального акимата, когда на место происшествия прибыли медики и спасатели, жильцы дома были уже без признаков жизни. По предварительной версии, причиной гибели стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
"Установлено, что погибшие – граждане Узбекистана, временно проживавшие в Казахстане. Для выяснения всех обстоятельств создана спецкомиссия под руководством первого заместителя акима области Ербола Избергенова", – сообщили в акимате региона.
Родственникам жертв окажут необходимую поддержку, включая помощь в организации похорон. Вопрос находится на контроле руководства региона.
В январе 2025 года жительницу Костанайской области признали виновной в нарушении требований пожарной безопасности, что привело к смерти по неосторожности ее пятерых детей.
Трагедия случилась в октябре 2024 года. Пятеро оставшихся без присмотра детей погибли в результате пожара и обрушения крыши дома.
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