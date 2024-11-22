Массовый выезд экстренных служб в Талгарском районе встревожил местных жителей
Фото: unsplash
В Казнете 22 ноября распространяется видео, на котором видно, что одну из школ Талгарского района Алматинской области оцепили полицейские и пожарные, сообщает Zakon.kz.
Этот инцидент прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции региона. Оказалось, что экстренные службы провели проверку в школе после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.
"По сообщению о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из школ Талгарского района, проведены все необходимые мероприятия с участием специальных служб и подразделений. Факт не подтвердился", – рассказали в полиции.
В ведомстве добавили, что по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.
"Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого", – заключили в полиции.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Подросток "заминировал" школу в Туркестанской области.
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