Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Массовый выезд экстренных служб в Талгарском районе встревожил местных жителей

Полицейский спецсигнал, мигалка, полицейская машина, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 00:40 Фото: unsplash
В Казнете 22 ноября распространяется видео, на котором видно, что одну из школ Талгарского района Алматинской области оцепили полицейские и пожарные, сообщает Zakon.kz.

Этот инцидент прокомментировали Zakon.kz в Департаменте полиции региона. Оказалось, что экстренные службы провели проверку в школе после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.

"По сообщению о якобы заложенном взрывном устройстве в одной из школ Талгарского района, проведены все необходимые мероприятия с участием специальных служб и подразделений. Факт не подтвердился", – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.

"Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого", – заключили в полиции.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Подросток "заминировал" школу в Туркестанской области. 

Читайте также

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, пожарные, пожарный, пожарная служба, огонь, возгорание складских помещений
Мебельный цех загорелся в Алматы
Диана Абдуллаева
Алматинская область Талгарский район 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
президент РК
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
Владимир Путин выступил с обращением
Владимир Путин выступил с обращением
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: