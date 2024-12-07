Из детского оздоровительного лагеря под Павлодаром экстренно эвакуировали детей

В лагере "Балдаурен" 7 декабря 2024 года обнаружили аварию на теплотрассе. Нахождение 86 детей в учреждении в связи с понижением температуры оказалось небезопасным и их отправили по домам, сообщает Zakon.kz.

Ситуацию прокомментировал руководитель отдела образования Куаныш Кыдыралин. Он подтвердил, что проблему в отопительной системе обнаружили 7 декабря в 5:30 часов.

"В детском лагере "Балдаурен" была обнаружена авария на теплотрассе, что привело к понижению давления в системе отопления. Данный инцидент был зафиксирован и зарегистрирован в Департаменте по чрезвычайным ситуациям. На данный момент все 86 детей, находившихся в лагере, доставлены в город Павлодар. Средства за неиспользованные дни отдыха будут возвращены на счета родителей", – написал Куаныш Кыдыралин.

По его данным, специалисты уже приступили к обследованию и устранению неполадки.

Накануне оздоровительный лагерь, расположенный в 30 км от Павлодара, после обращений родителей незапланированно посетила региональный уполномоченный по правам детей Сауле Шакенева. Она отметила на своей странице в Instagram, что некоторые жалобы, например, на пониженную температуру, подтвердились.

"В учебном корпусе, в медицинском корпусе прохладно. В жилых корпусах теплее, но ночью прохладно, со слов детей. Запах краски в спальных корпусах, по моему мнению, более чем ощутим", – указала Шакенева в посте.

Также она выяснила, что в учреждении нет врача и его рабочее место вакантно. Медицинское обслуживание осуществляют медсестры.

"А сезон уже работает четыре дня и 86 детей все это время без врача, благо, ничего не случилось! УОЦ "Балдаурен" находится почти в 30 км от города Павлодара. И почему-то медучреждение ближайшего населенного пункта – села Мичурино – не обслуживает этот центр. Другими словами, если нужна будет медицинская помощь, то только из города Павлодара", – отметила Шакенева.

К питанию в столовой лагеря у нее претензий не возникло.

В свою очередь в отделе образования пообещали все недочеты устранить в ближайшее время.

По плану на 2024-2025 учебный год в лагерь предусмотрено 18 заездов детей, каждый по 15 дней. С декабря в "Балдаурене" находились 86 учащихся 5-9 классов школ Павлодара.

Ранее стало известно, что в Казахстане ужесточили санитарные требования к детским оздоровительным лагерям. Приказом министра здравоохранения от 15 октября 2024 года внесены изменения в Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к детским оздоровительным и санаторным объектам".