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Происшествия

В Атырауской области опрокинулись вагоны с серой

В Атырауской области опрокинулись вагоны с серой, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 21:02 Фото: railways.kz
Инцидент произошел сегодня, 7 декабря, на участке железной дороги Кульсары – Алтынколь Макатского района Атырауской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы акимата области, на участке дороги станции Макат произошел сход с рельсов честных вагонов грузового состава. В результате два вагона, перевозившие гранулированную серу, опрокинулись.

"Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области совместно с лабораторией Национального экспертного центра проверил радиационный фон, отклонений не выявлено. Пострадавших и жертв нет, опасности для жизни и здоровья населения не выявлено", — говорится в сообщении.
В Атырауской области опрокинулись вагоны с серой, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 21:02

Фото: Facebook/Арман Жайық

Отмечается, что сотрудники департамента экологии по Атырауской области начали проверку. Владельцам груза выдано предписание на устранение нарушений, включая сбор рассыпавшейся серы. По информации АО "КТЖ", движение на участке аварии уже восстановлено.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Три вагона сошли с рельсов на станции в Карагандинской области. 

Динара Канбетова
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