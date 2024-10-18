Одноэтажный ангар со сварочными аппаратами вспыхнул в Актау

Фото: скриншот видео

18 октября в микрорайоне 29А города Актау на территории одной из ТОО загорелся одноэтажный ангар, где хранились сварочные аппараты, сообщает Zakon.kz.

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