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Одноэтажный ангар со сварочными аппаратами вспыхнул в Актау

пожар в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 00:15 Фото: скриншот видео
18 октября в микрорайоне 29А города Актау на территории одной из ТОО загорелся одноэтажный ангар, где хранились сварочные аппараты, сообщает Zakon.kz.

Силами МЧС эвакуировано три газовых баллона емкостью 50 литров и один кислородный баллон.

"Пожар ликвидирован на площади 60 кв. м. Пострадавших нет. Причина устанавливается".Пресс-служба МЧС РК


Ранее сообщалось, что пожар по повышенному рангу тушат в популярном ресторане в Алматы. Пожар локализовали на площади в 250 квадратных метров.

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МЧС РК Актау Мангистауская область Пожар 2024 год
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