Одноэтажный ангар со сварочными аппаратами вспыхнул в Актау
Фото: скриншот видео
18 октября в микрорайоне 29А города Актау на территории одной из ТОО загорелся одноэтажный ангар, где хранились сварочные аппараты, сообщает Zakon.kz.
Силами МЧС эвакуировано три газовых баллона емкостью 50 литров и один кислородный баллон.
"Пожар ликвидирован на площади 60 кв. м. Пострадавших нет. Причина устанавливается".Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что пожар по повышенному рангу тушат в популярном ресторане в Алматы. Пожар локализовали на площади в 250 квадратных метров.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript