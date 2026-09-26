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Происшествия

Трагедия в Жетысу: при пожаре погибли трое детей

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 07:46 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Смертельный пожар произошел 25 сентября 2026 года в частном жилом доме в селе Бактыбай Ескельдинского района, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Qaz365.kz, дом был барачного типа и рассчитан на четыре семьи. Огонь охватил одну из квартир, где в этот момент находились маленькие дети. Предварительно площадь пожара составила 70 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 07:34, а в 08:17 пожар был локализован.

Сообщается, что во время тушения сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям обнаружили и вынесли из горящего дома тела троих детей в возрасте 1 года, 6 и 8 лет.

В ликвидации пожара были задействованы 16 сотрудников и пять единиц техники ДЧС. Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.

В Семее 22 сентября 2026 года два человека пострадали при пожаре. В районе Северном по ул. Сосновой открытым пламенем горело одноэтажное здание автомойки. До прибытия пожарных расчетов произошел взрыв газгольдера.

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Камила Салкымбаева
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