Трагедия в Жетысу: при пожаре погибли трое детей

Смертельный пожар произошел 25 сентября 2026 года в частном жилом доме в селе Бактыбай Ескельдинского района, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Qaz365.kz, дом был барачного типа и рассчитан на четыре семьи. Огонь охватил одну из квартир, где в этот момент находились маленькие дети. Предварительно площадь пожара составила 70 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 07:34, а в 08:17 пожар был локализован.

Сообщается, что во время тушения сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям обнаружили и вынесли из горящего дома тела троих детей в возрасте 1 года, 6 и 8 лет.

В ликвидации пожара были задействованы 16 сотрудников и пять единиц техники ДЧС. Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.

В Семее 22 сентября 2026 года два человека пострадали при пожаре. В районе Северном по ул. Сосновой открытым пламенем горело одноэтажное здание автомойки. До прибытия пожарных расчетов произошел взрыв газгольдера.

