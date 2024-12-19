В суде Костаная вынесли постановление по делу известного тренера

По делу главного тренера области по шорт-треку Николая Федоренко вынесли постановление в суде города Костаная, сообщает Zakon.kz.

Как передает костанайский Telegram-канал "Наша газета", судья Анара Шаймурунова при разъяснении постановления объявила, что Николай Федоренко обвинялся по двум статьям УК РК:

ст. 189 – Хищение и растрата вверенного имущества;

ст. 218 – Отмывание средств.

Со слов судьи, обвинение отказалось от ст. 218 еще во время судебного разбирательства. По ст. 189 Федоренко признал вину, погасил ущерб и примирился с потерпевшими. Это было управление физической культуры и спорта Костанайской области. В связи с примирением сторон уголовное дело в отношении Федоренко прекратили.

После оглашения постановления о примирении сторон, судья Анара Шаймурунова озвучила, что вынесла частное постановление в адрес департамента экономических расследований Костанайской области. В нем указано, что сотрудники ДЭР допустили процессуальные нарушения. И руководство должно отреагировать на частное постановление судьи.

"Во время примирения Николай Федоренко рассказал, что вынужден был признать вину для скорейшего завершения суда и необходимостью выехать на соревнования. Он также заявил, что столкнулся с завистью других тренеров", – говорится в публикации.

Фото: Telegram/Наша газета

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

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