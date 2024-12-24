Мужчина чуть заживо не сгорел в колодце в Костанайской области
Фото: pixabay
В городе Рудный Костанайской области в коллекторном колодце загорелся мусор. Он находится по улице Восточная, сообщает Zakon.kz.
Спасатели ликвидировали пожар на развивающейся стадии.
Во время тушения огнеборцы обнаружили внутри колодца мужчину, которого незамедлительно эвакуировали и передали бригаде скорой медицинской помощи для обследования и оказания необходимой помощи.
Фото: пресс-служба МЧС РК
МЧС напоминает о запрете складирования и сжигания мусорных отходов.
Ранее автобус вспыхнул открытым пламенем в Караганде.
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