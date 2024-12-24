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Происшествия

Мужчина чуть заживо не сгорел в колодце в Костанайской области

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 02:11 Фото: pixabay
В городе Рудный Костанайской области в коллекторном колодце загорелся мусор. Он находится по улице Восточная, сообщает Zakon.kz.

Спасатели ликвидировали пожар на развивающейся стадии.

Во время тушения огнеборцы обнаружили внутри колодца мужчину, которого незамедлительно эвакуировали и передали бригаде скорой медицинской помощи для обследования и оказания необходимой помощи.

Мужчина чуть заживо не сгорел в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 02:11

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС напоминает о запрете складирования и сжигания мусорных отходов.

Ранее автобус вспыхнул открытым пламенем в Караганде.

Аксинья Титова
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