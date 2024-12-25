На месте падения самолета в Актау ввели режим ЧС местного масштаба

В МЧС РК объявили, что на месте авиакатастрофы азербайджанского лайнера, который разбился в Актау 25 декабря 2024 года, ввели режим чрезвычайной ситуации местного масштаба, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что об этом распорядился аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров.

Для оперативной связи открыты горячие линии в Командном центре города Астаны и в ДЧС Мангистауской области.

Номера горячей линии:

8-7172-55-96-21

8-7172-55-96-83

8-7292-31-90-91

К этому часу поступило уже 571 обращение.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Согласно данным Azerbaijan Airlines, на борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа.

Среди пассажиров: шесть граждан Казахстана, 42 – Азербайджана, три – Кыргызстана, 16 – России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа – граждане Азербайджана, сообщили в МЧС.

С места крушения лайнера госпитализировали 29 человек, включая троих детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, девять – России, два – Кыргызстана. Гражданство еще троих человек уточняется.

Фото: пресс-служба МЧС РК

На место происшествия прибыли заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чингис Аринов, министр транспорта Марат Карабаев, вице-министр по ЧС Кеген Турсынбаев и члены правительственной комиссии.

Также на месте катастрофы работает министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Камаладдин Фаттах оглы Гейдаров.

Фото: пресс-служба МЧС РК

В ликвидации последствий задействованы 482 человека, 97 единиц техники, 2 воздушных судна и 10 кинологических расчетов.

"В работах участвуют сотрудники Министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, обороны, Национальной гвардии, негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы. Кроме того, поисково-спасательные работы продолжаются с участием кинологических служб МЧС". МСЧ Казахстана

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Вместе с тем в режиме видеоконференцсвязи осуществляется координация и обмен информацией между МЧС Казахстана, России и Азербайджана.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.