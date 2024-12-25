На месте крушения самолета в Актау задействованы воздушные суда и кинологи

В Актау прибыл министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов, сообщает Zakon.kz.

По последним данным пресс-службы МЧС РК, в аварийно-спасательных работах задействованы 482 человека, 97 единиц техники, два воздушных судна и четыре кинологических расчета.

"Проводятся поисковые работы с участием кинологической службы МЧС. В режиме видеоконференцсвязи проводится обмен информацией между МЧС Казахстана, России и Азербайджана", – рассказали в министерстве.

Трагедия произошла в полдень 25 декабря, когда пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

По последней информации, число выживших при крушении самолета в Актау составляет 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.