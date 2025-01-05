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#Крушение самолета в Актау
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Происшествия

Казахстанка упала со склона горы во время конной прогулки

Склоны , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 20:13 Фото: pixabay
Спасатели МЧС РК в 5 км от села Мадени Толебийского района Туркестанской области эвакуировали женщину, которая в ходе конной прогулки упала со склона горы, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили спасатели, 31-летнюю пострадавшую с различными травмами подняли на возвышенность на носилках и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Между тем в Семее спасатели нашли на дне машину с людьми, упавшую в реку 5 января 2025 года. 

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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