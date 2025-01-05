Казахстанка упала со склона горы во время конной прогулки

Спасатели МЧС РК в 5 км от села Мадени Толебийского района Туркестанской области эвакуировали женщину, которая в ходе конной прогулки упала со склона горы, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили спасатели, 31-летнюю пострадавшую с различными травмами подняли на возвышенность на носилках и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Между тем в Семее спасатели нашли на дне машину с людьми, упавшую в реку 5 января 2025 года.