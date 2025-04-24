В Алматы несдержанный посетитель кафе поплатился свободой

В Алматы посетителя кафе, который обругал персонал, наказали арестом, сообщает Zakon.kz.

Инцидент, как рассказали в полиции, произошел на днях.

"45-летний мужчина позволил себе оскорблять персонал заведения. По факту нарушения общественного порядка сотрудники полиции Алмалинского района оперативно установили личность нарушителя и задержали", – сообщили в полиции Алматы.

Мужчина привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство: решением суда ему назначен арест сроком на пять суток.

Полиция Алматы напоминает, что надлежащее поведение – залог безопасности и взаимоуважения в обществе.

Несколькими днями ранее в Алматы за решетку отправили водителя, который проехался по встречной полосе на улице Саина.