В Алматы несдержанный посетитель кафе поплатился свободой
Фото: Zakon.kz
В Алматы посетителя кафе, который обругал персонал, наказали арестом, сообщает Zakon.kz.
Инцидент, как рассказали в полиции, произошел на днях.
"45-летний мужчина позволил себе оскорблять персонал заведения. По факту нарушения общественного порядка сотрудники полиции Алмалинского района оперативно установили личность нарушителя и задержали", – сообщили в полиции Алматы.
Мужчина привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство: решением суда ему назначен арест сроком на пять суток.
Полиция Алматы напоминает, что надлежащее поведение – залог безопасности и взаимоуважения в обществе.
Несколькими днями ранее в Алматы за решетку отправили водителя, который проехался по встречной полосе на улице Саина.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript