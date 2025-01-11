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Происшествия

В Щучинске загорелся трансформатор, а в Караганде – ночной клуб

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 05:35 Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Ночью 11 января в городе Щучинск Бурабайского района произошел пожар в силовом трансформаторе, а в областном центре Карагандинской области горело здание увеселительного заведения, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС Акмолинской области, пожар случился на открытой территории на площади 15 кв. м.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 05:35

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении.

А в Караганде по ул. Кирпичная на втором этаже четырехэтажного здания в кухонном помещении ночного клуба произошло горение деревянных перегородок и мебели, передает пресс-служба МЧС страны.

"До прибытия пожарных администрацией ночного клуба посетители были выведены на улицу".Пресс-служба МЧС РК
Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 05:35

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожар ликвидирован на площади 80 кв. м. Пострадавших нет, причина также устанавливается.

Накануне крупный пожар вспыхнул в многоэтажке Петропавловска. Там экстренно эвакуировали 68 человек.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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