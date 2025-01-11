В Щучинске загорелся трансформатор, а в Караганде – ночной клуб
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Ночью 11 января в городе Щучинск Бурабайского района произошел пожар в силовом трансформаторе, а в областном центре Карагандинской области горело здание увеселительного заведения, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы ДЧС Акмолинской области, пожар случился на открытой территории на площади 15 кв. м.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении.
А в Караганде по ул. Кирпичная на втором этаже четырехэтажного здания в кухонном помещении ночного клуба произошло горение деревянных перегородок и мебели, передает пресс-служба МЧС страны.
"До прибытия пожарных администрацией ночного клуба посетители были выведены на улицу".Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пожар ликвидирован на площади 80 кв. м. Пострадавших нет, причина также устанавливается.
Накануне крупный пожар вспыхнул в многоэтажке Петропавловска. Там экстренно эвакуировали 68 человек.
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