Житель Хромтау едва не задохнулся в запертой квартире из-за сгоревшей еды

Фото: Zakon.kz

В Актюбинской области при пожаре спасли человека, который оказался запертым в квартире, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился утром, 11 января, в Хромтау, когда в пятиэтажке на улице Ауэзова случился пожар. "На третьем этаже из-за бесконтрольного оставления пищи на плите произошло задымление в квартире. Силами МЧС из запертой квартиры спасли одного человека", – рассказали в пресс-службе МЧС РК. С признаками отравления продуктами горения сорокалетнего мужчину госпитализировали. 10 января 2025 года в Петропавловске из-за крупного пожара, вспыхнувшего в многоэтажке, экстренно эвакуировали 68 человек.

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