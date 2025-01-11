Житель Хромтау едва не задохнулся в запертой квартире из-за сгоревшей еды
Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области при пожаре спасли человека, который оказался запертым в квартире, сообщает Zakon.kz.
Инцидент случился утром, 11 января, в Хромтау, когда в пятиэтажке на улице Ауэзова случился пожар.
"На третьем этаже из-за бесконтрольного оставления пищи на плите произошло задымление в квартире. Силами МЧС из запертой квартиры спасли одного человека", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
С признаками отравления продуктами горения сорокалетнего мужчину госпитализировали.
10 января 2025 года в Петропавловске из-за крупного пожара, вспыхнувшего в многоэтажке, экстренно эвакуировали 68 человек.
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