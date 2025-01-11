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Происшествия

Житель Хромтау едва не задохнулся в запертой квартире из-за сгоревшей еды

Пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 17:37 Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области при пожаре спасли человека, который оказался запертым в квартире, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился утром, 11 января, в Хромтау, когда в пятиэтажке на улице Ауэзова случился пожар.

"На третьем этаже из-за бесконтрольного оставления пищи на плите произошло задымление в квартире. Силами МЧС из запертой квартиры спасли одного человека", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

С признаками отравления продуктами горения сорокалетнего мужчину госпитализировали.

10 января 2025 года в Петропавловске из-за крупного пожара, вспыхнувшего в многоэтажке, экстренно эвакуировали 68 человек.

Андрей Дюсупов
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