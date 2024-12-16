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Происшествия

Выехавший из Алматы пассажирский автобус сломался в пути

Автовокзал Сайран, междугородние автобусы, межгород, междугородние перевозки, пассажиры , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 06:55 Фото: Zakon.kz
Ночью 16 декабря пассажирский автобус встал в районе села Аса Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС, на трассе "Алматы – Туркестан" спасатели эвакуировали 15 человек. В их числе – три ребенка и водитель автобуса. Всех пассажиров доставили в ближайший пункт обогрева.

Автобус, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 06:55

Фото: пресс-служба МЧС РК

Со слов прибывших на место спасателей, в автобусе замерзла солярка. Помимо спасателей на место происшествия прибыли две кареты "скорой помощи" и полицейские.

Днями ранее на трассе Алматы – Ташкент эвакуировали свыше 40 пассажиров автобуса, а ночью 16 декабря на трассе "Алматы – Усть-Каменогорск" ограничили движение.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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