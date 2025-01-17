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Происшествия

Землетрясение ощутили жители двух регионов Казахстана

Землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 23:03 Фото: wikimedia.org
17 января в 22:08 по времени Астаны сейсмическая служба зафиксировала землетрясение в 220 км к северо-востоку от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным сейсмологов, интенсивность толчков

  • в Жетысуской области, г. Жаркент – 2 балла;
  • в Алматинской области, с. Чунджа – 2 балла.

По данным МЧС, информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее, 16 января, землетрясение произошло в 109 км от Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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