Землетрясение ощутили жители двух регионов Казахстана
Фото: wikimedia.org
17 января в 22:08 по времени Астаны сейсмическая служба зафиксировала землетрясение в 220 км к северо-востоку от Алматы, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным сейсмологов, интенсивность толчков
- в Жетысуской области, г. Жаркент – 2 балла;
- в Алматинской области, с. Чунджа – 2 балла.
По данным МЧС, информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее, 16 января, землетрясение произошло в 109 км от Алматы.
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