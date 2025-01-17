Землетрясение ощутили жители двух регионов Казахстана

Фото: wikimedia.org

17 января в 22:08 по времени Астаны сейсмическая служба зафиксировала землетрясение в 220 км к северо-востоку от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным сейсмологов, интенсивность толчков в Жетысуской области, г. Жаркент – 2 балла;

в Алматинской области, с. Чунджа – 2 балла. По данным МЧС, информации о пострадавших и разрушениях нет. Ранее, 16 января, землетрясение произошло в 109 км от Алматы.

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