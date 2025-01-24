Шантаж и вымогательство под прикрытием блогерства: МВД раскрыло более 20 случаев

Министерством внутренних дел Казахстана в рамках обеспечения принципа "закон и порядок" принимаются меры по изобличению псевдоблогеров, которые под видом общественной деятельности преследуют корыстные цели, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками по борьбе с организованной преступностью выявлено и пресечено более 20 таких фактов.

"В УБОП транспортной полиции на шантаж и системное вымогательство пожаловались работники железнодорожной компании. Преступник, позиционировавший себя как "блогер", фиксировал различные нарушения со стороны проводников, затем шантажировал их с целью вымогательства денежных средств. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, превысил 48 млн тенге. Он осужден к длительному сроку лишения свободы по 60 эпизодам вымогательств", – сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В Жетысуской области оперативниками УБОП с поличным задержан "блогер", требовавший у предпринимателя в сфере строительства 10 млн тенге. Он угрожал публикациями нарушений при возведении жилого дома.

"УБОП ДП Алматы задержаны и водворены в ИВС "блогеры", которые подозреваются в вымогательстве 10 млн тенге у осужденного. Ранее в указанном городе задержан другой "блогер", вымогавший 27 млн тенге у представителя сети супермаркетов. По данному факту уголовное дело рассматривается в суде". Куандык Алпыс

Аналогичные случаи были выявлены в Атырауской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях. Все фигуранты задержаны с поличным и привлечены к уголовной ответственности.

"В Туркестанской области "блогеры" путем шантажа под угрозой публикации компрометирующих сведений вымогали крупные суммы денег у руководителей учебных заведений. Судом им назначено наказание в виде лишения свободы до 3,5 лет". Куандык Алпыс

МВД предупреждает, что за совершение вымогательства законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

23 января 2025 года стало известно, что в Алматы за вымогательство задержали блогеров.