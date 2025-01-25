Трех пропавших мужчин искали в горах Жетысу с помощью вертолета

К поискам троих мужчин, которые заблудились в горах Жетысуской области, привлекли вертолет "Казавиаспаса", сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что местные жители отправились на поиск скота утром, 24 января. К вечеру они перестали выходить на связь и обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям.

"25 января пропавших мужчин удалось обнаружить с помощью вертолета. Они находились в 30 км от села Коктерек Алакольского района. Их машина застряла в снежном заносе в местности, где отсутствовала мобильная связь", – сообщили в министерстве.

Пострадавшие не нуждались в медицинской помощи.

25 января 2025 года в Ледовом дворце "Алматы арена" потушили пожар, который начался на первом этаже малого зала крытого катка, где загорелся спортивный инвентарь. С помощью спасательных колпаков эвакуировали троих детей, 2013, 2016, 2019 годов рождения.