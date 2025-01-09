Двое детей погибли, еще двое – в больнице: в Караганде произошел пожар
Фото: Zakon.kz
В Караганде ночью 9 января 2025 года по ул. Пришахтинская в одной их квартир двухквартирного жилого дома произошло возгорание крыши, перекрытия и домашних вещей. Об этом рассказали в областном ДЧС, сообщает Zakon.kz.
Силами МЧС пожар был полностью ликвидирован на общей площади 50 кв. м.
"До прибытия спасателей двое детей 2017 и 2015 г. р. выбрались самостоятельно и были доставлены в Детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом "отравление угарным газом". Незамедлительно прибывшие на место происшествия пожарные спасли женщину 1964 г. р., которая была госпитализирована в клинику им. Макажанова с отравлением угарным газом и ожогами. Также спасатели обнаружили тела двоих детей 2020 и 2022 г. р."Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электрических проводов.
"По факту пожара возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы".Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
8 января 2025 года в Алматы на одном складов произошел крупный пожар. По данным МЧС, предварительная площадь составила 2050 кв. м. В ходе пожара никто не пострадал.
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