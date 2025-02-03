Сотрудник стоянки расправился над администратором кемпинга в Хромтау

В Хромтау при координации прокуратуры Хромтауского района в трехдневный срок завершили расследование уголовного дела по факту убийства, сообщает Zakon.kz.

По информации Актюбинской областной прокуратуры, 8 декабря 2024 года сотрудник автостоянки острым предметом нанес удар администратору кемпинга, что привело к смерти последнего.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 99 УК "Убийство", назначен процессуальный прокурор. 12.12.2024 года уголовное дело направлено прокуратурой района в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области для рассмотрения по существу", – сообщили в надзорном органе.

И уже 16 января 2025 года приговором суда подсудимый признан виновным и осужден к 11 годам лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления.

Приговор не вступил в законную силу.

Между тем из Уральска стражи порядка отчитались о раскрытии убийства, совершенного 25 лет назад.