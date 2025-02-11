Токсичные медотходы нашли в роще Баума в Алматы

В алматинской роще Баума обнаружен разорванный пакет с токсичными медицинскими отходами, в том числе тара с химическими веществами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 11 февраля телеканал "КТК", прохожие зафиксировали находку на видео, после чего в ситуацию вмешались надзорные органы.

По данным управления санитарно-эпидемиологического контроля Турксибского района, опасный мусор принадлежит городскому онкологическому центру, хотя его ближайшее отделение находится в двух километрах от места обнаружения.

Специалисты идентифицировали найденные емкости – в них содержалось дезинфицирующее средство "Баладез-Ультра Плюс" на основе перекиси водорода, предназначенное для обработки медицинского оборудования и поверхностей. Уточняется, была ли тара пустой и каким образом она оказалась на территории рощи.

Руководство лесничества рощи Баума подало официальное обращение в городской онкоцентр через систему e-Otinish. О происшествии также уведомлены правоохранительные органы.

Ранее депутат Мажилиса потребовал от Минздрава мер по утилизации медотходов.

