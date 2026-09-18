МВД Казахстана и киберполиция Украины задержали подростка за сообщение о теракте

26 августа 2026 года в украинском городе Сумы при содействии МВД Казахстана и киберполиции Украины задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о террористической угрозе в одном из ТРЦ Астаны, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства внутренних дел, в ходе обыска изъяты мобильные телефоны, планшеты, ноутбук, системный блок и банковская карта.

Кроме того, на электронных устройствах обнаружены цифровые доказательства, в том числе использованный аккаунт, текст направленного сообщения и другие сведения.

"В настоящее время проводится анализ изъятой техники для установления возможных соучастников и проверки причастности задержанного к аналогичным фактам". Пресс-служба МВД РК

МВД Казахстана напоминает: ложные сообщения о минировании, терроризме, захвате заложников и иных угрозах безопасности – не шутка.

"Такие действия влекут серьезные правовые последствия. Родителям рекомендуется разъяснять детям правила безопасного и ответственного поведения в интернете, а также обращать внимание на подозрительную активность в социальных сетях и мессенджерах". Пресс-служба МВД РК

15 сентября 2026 года стало известно, что в США задержали маму троих детей из Казахстана из-за отсутствия у нее законного миграционного статуса.