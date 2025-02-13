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Происшествия

Молодого мужчину насмерть придавило железными воротами в столичном спорткомплексе

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 23:35 Фото: Zakon.kz
В Казнете 13 февраля распространяются кадры, на которых запечатлен момент падения железных ворот на мужчину во время игры в футбол в Астане, сообщает Zakon.kz.

Авторы ролика отмечают, что инцидент произошел в спорткомплексе "Достык Арена". Это происшествие Zakon.kz прокомментировали в столичном департаменте полиции. 

"По факту гибели мужчины на футбольном поле начато досудебное расследование. По предварительным данным, произошел несчастный случай – во время игры он находился у ворот, повиснув руками на перекладине, в результате чего конструкция опрокинулась и придавила его", – рассказали в полиции.

В ведомстве отметили, чт проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Упавшие ворота изуродовали лицо девочке в Актау. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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