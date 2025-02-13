Молодого мужчину насмерть придавило железными воротами в столичном спорткомплексе

Фото: Zakon.kz

В Казнете 13 февраля распространяются кадры, на которых запечатлен момент падения железных ворот на мужчину во время игры в футбол в Астане, сообщает Zakon.kz.

Авторы ролика отмечают, что инцидент произошел в спорткомплексе "Достык Арена". Это происшествие Zakon.kz прокомментировали в столичном департаменте полиции. "По факту гибели мужчины на футбольном поле начато досудебное расследование. По предварительным данным, произошел несчастный случай – во время игры он находился у ворот, повиснув руками на перекладине, в результате чего конструкция опрокинулась и придавила его", – рассказали в полиции. В ведомстве отметили, чт проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Ранее сообщалось о другом инциденте. Упавшие ворота изуродовали лицо девочке в Актау.

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