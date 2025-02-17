Пропавшего рыбака нашли спустя два дня в Костанайской области

Сегодня, 17 февраля, в Карасуском районе на озере Койбагар поисковая группа обнаружила 67-летнего мужчину, который пропал после выезда на рыбалку, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в МЧС, 15 февраля мужчина отправился на личном автомобиле на озеро для рыбной ловли и перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям.

"В ходе поисковых работ мужчина был найден. В медицинской помощи спасенный не нуждался", – отметили в ведомстве.

Ранее там же, в Костанайской области, полиция обнаружила мужчину после неудачной прогулки. Он вышел пешком в сторону города Житикара и должен был преодолеть около 35 км.