Обманывали жителей Казахстана и Европы: силовики задержали 41 подозреваемого в Ереване

В Министерстве внутренних дел Казахстана 18 февраля 2025 года заявили, что в Армении задержана транснациональная преступная группа, занимавшаяся интернет-мошенничеством, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что деятельность двух call-центров мошенников пресечена в Ереване в результате совместных мероприятий сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана и главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении.

"Установлены и задержаны организаторы и члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся интернет-мошенничествами в отношении граждан Казахстана и европейских стран, которые предлагали потерпевшим вложить деньги в якобы крупные инвестиционные компании. При обысках изъято более 70 единиц компьютерной техники, около килограмма золота, пять автомашин, 30 тыс. долларов, российские рубли, грузинские лари и холодный кошелек с криптовалютой", – сообщил начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Жандос Суйинбай.

При проведении спецоперации задержан 41 участник преступной группы из числа граждан Армении, Грузии, Ирана, Сирии и Ливана.

"На данный момент армянской стороной при содействии департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств, дополнительных эпизодов, соучастников противоправной деятельности, а также суммы ущерба, причиненной гражданам Казахстана", – добавили в пресс-службе МВД РК.

15 февраля 2025 года Министерство внутренних дел Казахстана предупредило граждан о рисках мошенничества при организации паломнических поездок в рамках умры и хаджа.