Уголовное дело и миллионные долги: карагандинку осудили вместо сестры

Жительницу Карагандинской области Таисию Бесжигитову осудили на три года вместо сестры. Женщина работала на ферме, когда вдруг узнала, что обязана отмечаться в полиции. А затем ей стали приходить долги по кредитам, которые она никогда не брала, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, сестра подделала документы Таисии и теперь везде представляется ею. Пока женщина работала на ферме в Карагандинской области, ее – вместо родственницы – условно осудили в Алматы. По приговору, Таисия во время застолья ранила своего приятеля. И теперь три года должна отмечаться в полиции. Вот только 37-летняя женщина пострадавшего никогда не видела в глаза. И в момент преступления была за тысячи километров.

"Он живой, могли бы меня как-то вызвать, правильно? Ну это вообще смешно, я не знаю. Как они там работают? Меня все видели, я работала в Шетском районе в крестьянском хозяйстве. Участковый может подтвердить, весь аул может сказать, что я там была постоянно. Безвыездно. Ни разу не выезжала в Алматы, даже не знаю, где она находится". Таисия Бесжигитова

Все выяснилось, когда Таисия пришла в ЦОН поменять удостоверение личности. В центре ей сказали, документ она давно получила, и показали фото владелицы. Женщина словно остолбенела – на снимке она узнала свою младшую сестру.

Надежда Бесжигитова уехала из дома 10 лет назад, и с тех пор ее никто не видел. Но ей каким-то образом удалось получить документы на имя родственницы. С тех пор она везде выдает себя за Таисию. Так ее осудили за драку с приятелем. А потом внесли в список должников: Надежда набрала в банке три миллиона тенге – и тоже все на имя старшей сестры.

"У Надежды есть удостоверение личности с лицом Надежды, но с данными Таисии. Адвокат обратился в прокуратуру Турксибского района. Ну, первые ответы были простые: "Приговор вступил в силу. Точка". Потом еще были обращения уже к прокурору города Алматы и потом к генеральному прокурору. Везде показывали эти протоколы осмотра, то, что проверяли. И тем не менее на самом деле полтора года почти топчемся на месте". Адвокат Мурат Кудеринов

Юристы считают, что Надежда подделала документы, чтобы брать кредиты и не возвращать. Но потом попала в криминальную историю. И тоже решила все повесить на сестру. Но вот как ей это удалось? Оказалось, Надежда пришла в ЦОН, представилась Таисией и заявила, что потеряла удостоверение личности. Сотрудники развели руками и попросили женщину привести двух свидетелей, которые подтвердят ее личность. Тех самых свидетелей теперь ждет наказание – когда всех найдут.

"В настоящее время по ходатайству прокуратуры службой пробации направлены письма в суд об отмене приговора суда. Кроме того, к ответственности были привлечены два свидетеля, давших ложные сведения при документировании гражданки Бесжигитовой. Вместе с тем проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения Надежды Бесжигитовой и ее задержанию". Официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек

Пока же никто не знает где та самая Надежда и почему она решила так испортить жизнь сестры. Сама Таисия надеется, что однажды все встанет на свои места. А пока ей нужно платить по чужим долгам и обязательно после 18 часов быть дома.

Ранее сообщалось, что астанчанин стал жертвой мошеннической схемы и потерял миллион тенге.