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Происшествия

Движение транспорта ограничат в Северо-Казахстанской области 20 февраля

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 07:22 Фото: Zakon.kz
20 февраля в 08:00 в Северо-Казахстанской области ожидается ограничение движения всех видов транспорта на нескольких участках, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "КазАвтоЖола", это связано с ремонтом железнодорожного пути и заменой резинотехнического настила. Ограничение движения для всех видов автотранспорта затронут следующие участки:

  • участок автодороги "Петерфельд – Архангельск – Новокаменка";
  • участок "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км 0-13 (с. Петерфельд – с. Архангельское).
"Ориентировочное время открытия дороги – 20 февраля в 19:00", – говорится в сообщении.

Дополнительно казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода сегодня по всей стране.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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