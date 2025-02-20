Движение транспорта ограничат в Северо-Казахстанской области 20 февраля

20 февраля в 08:00 в Северо-Казахстанской области ожидается ограничение движения всех видов транспорта на нескольких участках, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "КазАвтоЖола", это связано с ремонтом железнодорожного пути и заменой резинотехнического настила. Ограничение движения для всех видов автотранспорта затронут следующие участки:

участок автодороги "Петерфельд – Архангельск – Новокаменка";

участок "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" км 0-13 (с. Петерфельд – с. Архангельское).

"Ориентировочное время открытия дороги – 20 февраля в 19:00", – говорится в сообщении.

Дополнительно казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода сегодня по всей стране.