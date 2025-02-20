В Шымкенте и Атырау задержаны граждане Турции, разыскиваемые в Узбекистане

В аэропортах Шымкента и Атырау сотрудниками криминальной полиции задержаны трое граждан Турции, разыскиваемых за совершение разбойного нападения на территории Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

В Ташкенте мужчины, надев на лица маски, пытались захватить чужой автомобиль, передает пресс-служба МВД Казахстана. Однако благодаря активному сопротивлению пострадавших злоумышленникам не удалось довести свой преступный план до конца. В итоге они поспешно покинули место происшествия.

После совершения нападения, до объявления в розыск, двое скрылись в Атырауской области. Третий находился на юге Казахстана.

"В результате оперативных мероприятий все трое злоумышленников задержаны и водворены в изоляторы временного содержания", – говорится в сообщении.

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