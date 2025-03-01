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Происшествия

Сотрудники МЧС помогли врачам пробиться сквозь метель к больным детям в Актюбинской области

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фельдшер, врач, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 12:49 Фото: primeminister.kz
Сотрудники МЧС спасли троих детей из одной семьи. У малышей поднялась высокая температура, но из-за метели путь к медицинской помощи был отрезан, сообщает Zakon.kz

Инцидент случился в селе Енбекшиказах Хромтауского района Актюбинской области.

"Ночью на пульт 112 поступило сообщение о том, что трое детей с высокой температурой нуждаются в срочной медицинской помощи. Однако в связи с бушующей метелью проезд кареты скорой медицинской помощи был не возможен", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Группа спасателей в сопровождении медицинских работников выехали на место вызова на вездеходе ТРЭКОЛ, который специально предназначен для работы в экстремальных условиях.

Годовалый малыш, а также четырех и пятилетние дети оперативно были доставлены в центральную районную больницу, где сейчас находятся под наблюдением врачей.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о том, что в 16 областях страны на 1 марта объявили штормовое предупреждение.

Андрей Дюсупов
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