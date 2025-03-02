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Происшествия

Два автомобиля вылетели с дороги из-за аварии в Костанайской области

ДТП, Костанайская область, авария, , фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 11:25 Фото: ДП Костанайской области
Утром, 2 марта, помощь полицейских и спасателей понадобилась иностранцам, которые попали в аварию в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился на дороге Рудный-Качар-Федоровка, где два автомобиля – Hyundai и минивэн – вылетели в кювет.

"В машинах находились 11 иностранных граждан, в том числе один ребенок. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. После получения информации о происшествии, на место оперативно прибыли сотрудники полиции и спасатели", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

Фото: ДП Костанайской области

Автомобили быстро извлекли из кювета, а пассажирам оказали необходимую помощь. Все участники ДТП выразили благодарность полиции и спасателям, а затем продолжили свой путь.

Фото: ДП Костанайской области

Ранее ДТП между пассажирским автобусом и грузовиком случилось на одной из закрытых трасс в Актюбинской области. Сотрудники МЧС эвакуировали с мета происшествия 33 иностранцев, которые ехали из Уфы в Самарканд.

Андрей Дюсупов
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