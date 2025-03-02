#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
499.22
519.14
5.64
Происшествия

Странные игры школьников Талдыкоргана возмутили казахстанцев и заинтересовали полицию

школа, обучение, школьники, уроки, образование, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 13:00 Фото: pixabay
В соцсетях появилась видеозапись, которую сделали школьники Талдыкоргана в туалете учебного заведения. На кадрах дети играют в тюрьму и совершают неприличные действия, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы расценили увиденное, как насилие над одним из учеников, и призвали уполномоченные органы разобраться в ситуации.

В Управлении образования области Жетысу заявили, что видео сняли и опубликовали ученики школы-гимназии №1 им. Абая, а также пообещали выяснить все подробности случившегося:

"Ситуацию взяли на контроль. Для выяснения обстоятельств проводится работа с администрацией школы, учителями и родителями. Кроме того, в школу будут привлечены специалисты правоохранительных органов и соответствующих компетентных учреждений, организована комплексная проверка".

Также в учебном заведении обещали усилить профилактику буллинга, дисциплинарный контроль, а также воспитательную работу среди детей.

"Полиция установила всех участников инцидента в школе, запечатленного на видео и опубликованного в социальных сетях. По их словам, происходящее было игрой. Однако, учитывая возможные последствия подобных ситуаций, с ними проведены профилактические мероприятия", – сообщили в пресс-службе областного Департамента полиции.

Правоохранители отметили, что родителей школьников уже привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

"Дети говорят, что между ними не было никакого давления или силы, и это просто игра. Однако в такие игры играть нельзя. Планирую посетить эту школу, чтобы встретиться с детьми", – сообщил региональный уполномоченный по правам ребенка Ермек Егинбаев.

Ранее казахстанцев потряс случай с избиением подростками ученика младших классов в одной из школ Семея. Об инциденте стало известно 24 февраля 2025 года. Расследование дела находится под особым контролем руководства полицейского ведомства.

26 февраля 2025 года стало известно, что директора школы № 9, в которой случился инцидент, освободили от должности. Его заместителю по воспитательной работе объявлен строгий выговор.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Два автомобиля вылетели с дороги из-за аварии в Костанайской области
Происшествия
11:25, Сегодня
Два автомобиля вылетели с дороги из-за аварии в Костанайской области
Девушки подрались в очереди к банкомату в Актобе: дело закончилось судом
Происшествия
11:09, Сегодня
Девушки подрались в очереди к банкомату в Актобе: дело закончилось судом
33 иностранцев эвакуировали в Актюбинской области после ДТП с автобусом и грузовиком
Происшествия
09:29, Сегодня
33 иностранцев эвакуировали в Актюбинской области после ДТП с автобусом и грузовиком
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: