Странные игры школьников Талдыкоргана возмутили казахстанцев и заинтересовали полицию

В соцсетях появилась видеозапись, которую сделали школьники Талдыкоргана в туалете учебного заведения. На кадрах дети играют в тюрьму и совершают неприличные действия, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы расценили увиденное, как насилие над одним из учеников, и призвали уполномоченные органы разобраться в ситуации.

В Управлении образования области Жетысу заявили, что видео сняли и опубликовали ученики школы-гимназии №1 им. Абая, а также пообещали выяснить все подробности случившегося:

"Ситуацию взяли на контроль. Для выяснения обстоятельств проводится работа с администрацией школы, учителями и родителями. Кроме того, в школу будут привлечены специалисты правоохранительных органов и соответствующих компетентных учреждений, организована комплексная проверка".

Также в учебном заведении обещали усилить профилактику буллинга, дисциплинарный контроль, а также воспитательную работу среди детей.

"Полиция установила всех участников инцидента в школе, запечатленного на видео и опубликованного в социальных сетях. По их словам, происходящее было игрой. Однако, учитывая возможные последствия подобных ситуаций, с ними проведены профилактические мероприятия", – сообщили в пресс-службе областного Департамента полиции.

Правоохранители отметили, что родителей школьников уже привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

"Дети говорят, что между ними не было никакого давления или силы, и это просто игра. Однако в такие игры играть нельзя. Планирую посетить эту школу, чтобы встретиться с детьми", – сообщил региональный уполномоченный по правам ребенка Ермек Егинбаев.

Ранее казахстанцев потряс случай с избиением подростками ученика младших классов в одной из школ Семея. Об инциденте стало известно 24 февраля 2025 года. Расследование дела находится под особым контролем руководства полицейского ведомства.

26 февраля 2025 года стало известно, что директора школы № 9, в которой случился инцидент, освободили от должности. Его заместителю по воспитательной работе объявлен строгий выговор.