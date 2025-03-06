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Происшествия

Дело "декретниц": на 113 казахстанок завели дела за махинации с деньгами

Дети, ребенок, родители, пешеходный переход, люди, общество, население , фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 07:10 Фото: Zakon.kz
В этом году в отношении 113 казахстанок возбудили 16 уголовных дел за махинации с декретными выплатами, сообщает Zkon.kz.

В госфонде соцстрахования раскрыли новые подробности дела в отношении так называемых "декретниц", передает "Седьмой канал". В госфонде соцстрахования рассказали, что именно в 2024 году беременные начали массово находить несколько работодателей.

Схема простая: они резко увеличивали официальные доходы, чтобы получить крупные пособия. К примеру, один предприниматель подал документы на 30 беременных женщин.

Зачастую с помощью таких махинаций женщины предъявляли документы о доходах в размере одного млн тенге и получали около четырех с половиной млн в качестве выплаты. В нашей стране, кстати, это единственная выплата, которая не имеет ограничений.

1500 женщин уже в процессе назначения признались, что искусственно завышали доход. Таким образом в бюджете сэкономили больше трех млрд тенге. Подозреваемые же, в отношении которых возбудили дела, пока деньги государству не вернули. Разбирательство все еще продолжается.

5 марта депутат Мажилиса Юлия Кучинская заявила, что жалобы казахстанцев в социальных сетях решают проблемы эффективнее, чем официальные обращения в государственные органы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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