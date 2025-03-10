#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
494.84
537.4
5.58
Происшествия

Близ Алматы взрывали снег, чтобы спустить лавину

Горы, горная местность, лавина, лавины, лавиноопасные районы, лавиноопасный район, лавиноопасный участок, лавиноопасные участки, опасность схода лавины, опасность схода лавин, сход лавины, сход лавин, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 17:55 Фото: Zakon.kz
Службы МЧС Казахстана провели профилактический спуск лавины 10 марта 2025 года для безопасности участка дороги Шымбулак – Мынжылкы, сообщает Zakon.kz.

В результате взрывных работ в бассейне реки Киши Алматы произошел контролируемый сход снега объемом 60 000 кубических метров. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

"Лавина перекрыла дорогу, очистка которой проводится силами АГЭТУ "Казселезащита" с привлечением спецтехники", – сообщили в МЧС РК.

В мероприятии были задействованы 27 человек, 11 единиц техники и два кинологических расчета, а также – вертолет "Казавиаспас" МЧС.

Ранее в Сеть попали жуткие кадры схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак. Инцидент  случился 10 марта 2025 года.

В ДЧС Алматы рассказали, что происшествие обошлось без пострадавших и жертв. По предварительным данным, в этом виновны три лыжника, которые катались вне трасс и подрезали снежный склон.

В этот же день лавина сошла еще на одном горнолыжном курорте близ Алматы – Акбулаке.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
40 пассажиров рейсового автобуса застряли на трассе около Караганды во время снежной бури
Происшествия
18:39, Сегодня
40 пассажиров рейсового автобуса застряли на трассе около Караганды во время снежной бури
Сход лавины на Шымбулаке: нарушителей опознали
Происшествия
18:13, Сегодня
Сход лавины на Шымбулаке: нарушителей опознали
Еще на одном горнолыжном курорте близ Алматы сошла лавина
Происшествия
17:04, Сегодня
Еще на одном горнолыжном курорте близ Алматы сошла лавина
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: