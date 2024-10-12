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Хоккеисты поблагодарили спасателей на матче "Барыс" –"Авангард"

Благодарность , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 13:06 Фото: скриншот видео
Хоккеисты поблагодарили сотрудников МЧС на матче "Барыс" –Авангард", который был посвящен Дню защиты животных. В знак признательности за труд, в том числе за помощь четвероногим, спасателей пригласили на сцену, сообщает Zakon.kz.

Поводом для такого жеста послужил недавний инцидент с собакой в Астане – она упала в колодец и не могла выбраться. К счастью, оперативная группа в составе Магжана Айтенова, Алибека Нугманова, Саята Пшембаева и Руслана Гильмана быстро среагировала и вызволила животное.

Хоккеисты пригласили спасателей на лед и лично поблагодарили всех участников той операции. Трогательное видео опубликовали в пресс-службе МЧС РК.

К слову, не так давно еще одно чудесное спасение собаки имело место в Атырау.

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