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Происшествия

Землетрясения в Жамбылской области: в правительстве сделали заявление

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 17:34 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Жамбылскую область направлена правительственная рабочая группа для анализа ситуации, принятия мер и оценки ущерба, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 марта 2025 года проинформировали в пресс-службе правительства РК:

"По поручению премьер-министра Олжаса Бектенова в связи с произошедшими землетрясениями для содействия местным исполнительным органам Жамбылской области в вопросах анализа ситуации, принятия оперативных мер, выявления и оценки ущерба направлена правительственная рабочая группа во главе с вице-министром по чрезвычайным ситуациям".

В состав группы также вошли председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства, руководство филиала АО "КазНИИСА", представители аппарата правительства.

"Премьер-министр поручил в приоритетном порядке держать на контроле ситуацию на социальных объектах, объектах жизнеобеспечения, дорожных коммуникаций, промышленных предприятиях. Кроме того, поручено увеличить количество мобильных групп по обследованию объектов, оценке и сбора данных на предмет наличия разрушений".Пресс-служба правительства РК

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов. Во второй половине того же дня жители области снова ощутили подземные толчки.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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