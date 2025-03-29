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Происшествия

Землетрясения в Жамбылской области: правительственная рабочая группа оценивает ущерб

последствия землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 14:16 Фото: pexels
Правительственная рабочая группа анализирует ситуацию в Жамбылской области после произошедшего землетрясения интенсивностью в пять баллов. Представители делегации должны оценить ущерб и принять решение по необходимым мерам, сообщает Zakon.kz.

Рабочая группа во главе с вице-министром по чрезвычайным ситуациям Кегеном Турсынбаевым направлена в Жамбылскую область по поручению премьер-министра Казахстана вечером 28 марта.

"Специалисты проводят анализ последствий землетрясения и координируют меры по их устранению. Утром 29 марта в селе Мерке делегация осмотрела пострадавшие социальные объекты, оценила их состояние и наметила первоочередные шаги для обеспечения безопасности населения", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

В рамках работы оперативного штаба прошло совещание с участием представителей МЧС, местных исполнительных органов. Члены делегации обсудили текущую сейсмическую обстановку, ход восстановительных работ и меры по минимизации ущерба.

"Особое внимание уделено безопасности зданий, адресной помощи жителям и поддержке инфраструктуры. Силы гражданской защиты находятся в полной готовности. Спасатели, медики и инженерные специалисты продолжают мониторинг обстановки, оказывают помощь и оперативно реагируют на обращения", – отмечается в сообщении.

В МЧС РК добавили, что контролируют развитие ситуации и при необходимости готовы задействовать дополнительные ресурсы.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов. Во второй половине того же дня жители области снова ощутили подземные толчки.

Токаев поручил восстановить объекты в Жамбылской области после землетрясения.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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