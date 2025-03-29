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Происшествия

Более 100 госпредприятий Шымкента нарушили правила закупки бумаги

закуп бумаги, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 12:46 Фото: pixabay
В прокураторе Шымкента рассказали, что некоторые государственные компании закупали бумагу у лиц, не включенных в реестр отечественных производителей, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что прокуратурой города защищены права отечественного инвестора, реализующего проект по производству офисных бумажных средств на сумму свыше 1,5 млрд тенге с созданием более 40 рабочих мест.

"Согласно требованиям постановления правительства №904 от 13.10.2023 года, при проведении государственных закупок необходимо приобретать бумагу, используемую для письма, печати или других графических целей, исключительно у отечественных производителей, включенных в реестр. Между тем проведенный анализ показал, что более 100 государственных организаций не исполняют нормы вышеуказанного постановления". Прокуратура Шымкента

В этой связи по акту надзора прокуратуры данная практика прекращена, что позволило защитить права отечественного производителя в сфере изготовления офисной бумаги. К дисциплинарной ответственности привлекли 99 лиц.

В государственном надзорном органе напомнили, что в случае возникновения проблемных вопросов субъекты бизнеса могут обратиться в Call-центр по защите прав предпринимателей и инвесторов по номеру +77076150010 или во фронт-офис, который находится в Шымкенте по ул. Еримбетова, 304 г.

Ранее стало известно, что в Казахстане расширен перечень услуг ежедневной и еженедельной потребности в госзакупках.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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